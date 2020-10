Erst am Montagabend war bekannt geworden, dass in einem Altenheim in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) weitere Bewohner mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Derzeit werden Bewohner als auch Mitarbeiter aus den Heimen in Laichingen, Blaustein und Beimerstetten noch einmal auf das Coronavirus getestet. Einige Ergebnisse stehen noch aus, sagte Daniela Rieker, Sprecherin der kreiseigenen ADK GmbH für Gesundheit und Soziales in Ehingen im Interview. mehr...