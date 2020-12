In Ulm ist am späten Samstagabend ein Mann in der Straßenbahn festgenommen worden. Laut Polizei hatte der 30-Jährige bei der Fahrt geraucht und Drogen konsumiert. Außerdem habe er keinen Mund-Nase-Schutz getragen. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann massiv, so die Polizei. Gegen ihn wird jetzt wegen mehrerer Delikte ermittelt.