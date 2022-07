Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Die Polizei hat in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) einen Mann wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Laut Mitteilung waren Beamte aus Ulm gerade unterwegs zur Wohnung des 38-Jährigen. Laut einem Polizeisprecher war gegen den Mann bereits Haftbefehl beantragt. Deshalb war die Polizei Ende voriger Woche unterwegs zu seiner Wohnung. In Weißenhorn kam ihnen der Tatverdächtige in einem Auto entgegen, laut Mitteilung stand er offensichtlich unter Drogeneinfluss. Die Beamten fanden bei ihm fast ein Kilogramm Marihuana, außerdem Haschisch, Heroin sowie mutmaßliches Dealergeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 38-Jährige wurde wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.