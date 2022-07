per Mail teilen

Ein Hausmeister hat bei der Zwangsräumung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Nersingen-Leibi (Kreis Neu-Ulm) zwei Drogen-Pakete mit Marihuana gefunden. Besitzer der Drogen soll laut Polizei der ehemalige Mieter sein. Der 23-Jährige wurde in Günzburg festgenommen. Inzwischen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehlt gegen den mutmaßlichen Drogenbesitzer erlassen.