Die Polizei hat in Ulm bei einer Hausdurchsuchung Drogen sichergestellt. Gegen einen 26-jährigen Beschuldigten wird seit Mai vergangenen Jahres ermittelt, weil er von der Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm aus in größerem Umfang mit Marihuana handeln soll. Bei der Durchsuchung wurden 190 Gramm Marihuana sichergestellt. Die Freundin wird der Beihilfe beschuldigt.