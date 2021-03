per Mail teilen

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart Marihuana entdeckt. Das Rauschgift war in einem Brotlaib versteckt. Eine Drogenspürhündin hatte bei einem Jutebeutel in der Gepäckablage angeschlagen. Der Beutel konnte keinem Reisenden zugeordnet werden. Nun wird gegen Unbekannt ermittelt.