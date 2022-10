DRK in Essingen: So will der Rettungsdienst schneller werden

Die Rettungsdienste in Baden-Württemberg sollen schneller werden. Statt in 15 sollen sie künftig in zwölf Minuten am Einsatzort sein. Dafür braucht das DRK mehr Geld und Personal.

Wer in Not ist, hofft auf schnelle Hilfe, denn bei Schlaganfall oder Herzinfarkt zählt jede Minute. Deshalb wird die sogenannte Hilfsfrist landesweit um drei Minuten verkürzt. Das hat das Innenministerium in Stuttgart im September beschlossen. Wie das umgesetzt werden kann, damit hat sich das Deutsche Rote Kreuz am Samstag beim Landestreffen mit rund 400 Delegierten in Essingen auf der Ostalb beschäftigt.





DRK-Präsidentin Barbara Bosch: "Es braucht mehr Geld vom Land"

Für Barbara Bosch, die Präsidentin des DRK in Baden-Württemberg, ist die Umsetzung eine Herausforderung, der sich ihr Verband nur mit mehr Ressourcen stellen könne. "Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Fahrzeuge und der Bau von Rettungswachen ist ein wichtiges Thema", so Bosch bei der 52. Landesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes am Samstag. Gerade im ländlichen Raum wie auf der Schwäbischen Alb, wo die Fahrtwege natürlich länger als in Ballungsräumen sind, müsse man ein dichteres Netz an Rettungswachen knüpfen.

Gerade im ländlichen Raum wie auf der Ostalb sind die Fahrtwege länger, betont Matthias Wagner vom DRK-Kreisverband Aalen. SWR Anita Schlesak

Matthias Wagner vom DRK in Aalen: neue Rettungswachen in Randgebieten

Eine Verkürzung der Hilfsfrist um drei Minuten, die das Land künftig vorschreibt, ist komplex, weiß Matthias Wagner, Geschäftsführer beim DRK in Aalen. Konkret bedeutet diese Frist, dass 95 Prozent der Einsätze in maximal zwölf statt bisher 15 Minuten erfolgen müssen. Das sei nur machbar, wenn das Netz enger werde. Neue Rettungswachen seien vor allem außerhalb der Städte, in den Randgebieten, nötig. Etwa im östlichen Bereich an der Grenze zu Bayern oder in Richtung Schwäbischer Wald. "Dort wird sicherlich in der Zukunft etwas geschehen müssen," so Wagner. "Und da sind wir natürlich gerne bereit, wieder mitzuwirken", betont der Aalener Rotkreuzler.

Wie können Helfer schneller am Einsatzort sein? Das war eine Frage bei der Landesversammlung in Essingen im Ostalbkreis. dpa Bildfunk Picture Alliance

Für die Umsetzung will der Landesverband bis Ende 2023 ein Strukturgutachten erstellen und mit dem Land als Träger der Rettungsdienste um mehr Ressourcen ringen. Derweil sorgt das DRK für mehr Personal und bildet landesweit an elf Standorten, darunter auch in Ulm, Rettungssanitäterinnen und -sanitäter aus. Insgesamt engagieren sich in Baden-Württemberg 46.000 Ehrenamtliche beim Deutschen Roten Kreuz.