Der Ostalbkreis hat im Zusammenhang mit dem Coronavirus ein Drive-in-Testzentren in Aalen eingerichtet. Ein weiteres soll in Schwäbisch Gmünd öffnen. Sie sind für Teilnehmer einer Skiausfahrt nach Ischgl gedacht.

Das Testzentrum in Aalen ist am Freitag auf dem Greutplatz eingerichtet worden. Die Drive-in-Teststelle in Schwäbisch Gmünd wird nächste Woche aufgebaut.

Vorfahren zum Corona-Test: Die Stadt Aalen hat dazu einen provisorischen Drive-In eingerichtet SWR Frank Polifke

Telefonisch beim Gesundheitsamt anmelden

Das Landratsamt weist darauf hin, dass man nicht einfach so vorfahren kann, um einen Abstrich nehmen zu lassen. Eine telefonische Anmeldung beim Gesundheitsamt sei zwingend erforderlich.

Das Aalener Landratsamt im Ausnahmezustand: Dennoch will die Behörde erreichbar bleiben SWR Hendrik Zorn

Testzentren für Teilnehmer einer Skiausfahrt

In den Testzentren sollten sich vor allem diejenigen melden, die am vergangenen Wochenende beim Skifahren in Ischgl waren. Dorthin waren mehrere Busse aus dem Ostalbkreis unterwegs. Aus den Reihen der Teilnehmer wurden am Donnerstag Abend Corona-Fälle bestätigt.

Im Ostalbkreis gibt es demnach mittlerweile zwölf positiv getestete Coronafälle.