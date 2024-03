per Mail teilen

Aggressive Fußballfans haben in Dresden Touristen aus Ulm attackiert. Der Angriff passierte vor dem Drittligaspiel des SSV Ulm bei Dynamo Dresden. Es handelte sich wohl um eine Verwechslung.

Eine Gruppe von Fußballfans von Dynamo Dresden hat Touristen aus Ulm angegriffen und drei von ihnen verletzt. Wie die Polizei in Dresden berichtet, passierte die Attacke vor dem Fußball-Drittligaspiel der Dresdner gegen den SSV 1846 Ulm vergangene Woche. Offenbar hatten die gewaltbereiten Fans die jungen Touristen für Ulmer Fans gehalten.

Die sieben Ulmer wollten demnach am Freitagabend ihr Hotel beziehen, als sie unvermittelt von sechs Männern attackiert wurden. Die Ulmer retteten sich in ihren Transporter und flohen, die Angreifer verfolgten sie aber in zwei Autos. Auf einem Parkplatz schlugen sie erneut zu. Drei der Ulmer Touristen im Alter von 20, 23 und 27 Jahren wurden verletzt.

Zwei der gewaltbereiten Fußballfans aus Dresden gefasst

Die Polizei konnte später eines der beiden Autos der Angreifer anhalten. Die beiden Insassen im Alter von 20 und 21 Jahren wurden festgenommen. Sie sind der Polizei wegen ähnlicher Delikte bekannt und werden der gewaltbereiten Fußballszene in Dresden zugerechnet, so ein Polizeisprecher. Nach den weiteren vier Angreifern werde gefahndet.