per Mail teilen

Ein besonders dreister Fall von Unfallflucht hat sich in Aalen (Ostalbkreis) ereignet. Dort hat laut Polizei ein Unbekannter an Silvester auf einem Supermarktparkplatz mit seinem Wagen ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ daraufhin zwar einen Zettel am Unfallort - allerdings mit einer falschen Handynummer und einem erfundenen Kennzeichen.