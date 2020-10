Rund ein Jahr nach dem Tod eines Dreijährigen aus Dillingen hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage erhoben. Der Lebensgefährte der Mutter soll den Jungen schwer misshandelt haben. Ihm wird nun Totschlag vorgeworfen.

Der Junge soll am Abend des 21. Oktober nach einem Notarzteinsatz im Augsburger Universitätsklinikum an seinen schweren inneren Verletzungen gestorben sein. Seine kleine Schwester wurde noch am selben Abend vom Dillinger Jugendamt in Obhut genommen, weil der Zustand der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mietshauses nach Einschätzung des Jugendamtes für Kleinkinder nicht geeignet gewesen sein soll.

Hinweise auf Kindeswohlgefährdung

Das Dillinger Jugendamt hatte laut BR zunächst keine Kenntnis von den prekären Verhältnissen in der Familie, obwohl eine Nachbarin Wochen zuvor das Landratsamt telefonisch informiert haben soll. Sie habe in erster Linie wegen der Hunde der Familie beim Veterinäramt angerufen, sagte die Frau dem BR. Die hätten zwar oft in der Wohnung gebellt, seien aber nie nach draußen gekommen. Im Telefonat sei es dann auch um die beiden Kinder gegangen. Auf die Frage der Veterinäramtsmitarbeiterin, ob eine Kindswohlgefährdung vorliegen könne, habe sie mit "ja" geantwortet. In diesem Fall habe man der Frau am Telefon geraten, selbst beim Jugendamt anzurufen und sich darauf verlassen. Das Jugendamt wurde jedoch erst von der Kripo informiert, als das Kind mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Augsburger Uniklinik gebracht wurde.

Tragen die Behörden eine Mitschuld?

Die Frage steht nun im Raum, ob die Behörden Mitschuld am möglicherweise gewaltsamen Tod des drei Jahre alten Jungen aus Dillingen haben. Recherchen des Bayerischen Rundfunks belegen die Versäumnisse der Ämter in Dillingen an der Donau und Halle an der Saale.

Ein Dreijähriger aus Dillingen soll geschlagen und misshandelt worden sein (Symbolbild) Judith Zacher

Wohnung der Familie verwahrlost

Erst vor Ort hätten Jugendamtsmitarbeiter das Ausmaß erkannt, hieß es. Die Schwester des verletzten Jungen, ein einjähriges Mädchen, wurde danach sofort in ein Heim gebracht. Dabei hätte das Dillinger Jugendamt laut BR schon viel früher informiert werden müssen, es hätte nicht mal den Anruf der Nachbarin gebraucht: Die heute 21 Jahre alte Mutter bekam ihr erstes Kind mit 15 in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Dort wurden sie und ihre Kinder vom Jugendamt betreut. Dem konnte sich die Familie offenbar ganz einfach entziehen, indem sie wegzog.

Jugendämter tauschten Daten nicht aus

In den Monaten danach hätte das Jugendamt in Halle merken müssen, dass die Familie weg ist, die Akten an das Dillinger Jugendamt weitergeben müssen. Bis heute sollen beim Dillinger Jugendamt dem Amt keine weiterführenden Informationen aus Halle eingegangen sein. Auch der BR hat trotz mehrfacher Nachfrage bis Montagabend keine offizielle Stellungnahme aus Halle bekommen. Aus Datenschutzgründen und wegen der laufenden polizeilichen Ermittlungen sei das derzeit nicht möglich, erklärte der Sprecher der Pressestelle der Stadt Halle.