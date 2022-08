Unfall auf A7 bei Niederstotzingen: Verursacher in Hessen gefasst

per Mail teilen

Die Polizei hat in Hessen einen Autofahrer gefasst, der am Montagabend auf der A7 bei Niederstotzingen einen schweren Unfall verursacht haben soll. Der Mann war zu Fuß geflüchtet.

Der 38-jährige mutmaßliche Unfallverursacher war auf der A7 bei Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) auf der linken Spur ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug aufgefahren und nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet.

Geflüchteter Autofahrer kam aus dem Raum München

Die Polizei hatte anhand des Kennzeichens die Identität des Mannes aus dem Raum München feststellen können. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, hatte sie den Mann jedoch nicht finden können.

38-Jähriger hatte offenbar zur Flucht ein Auto gestohlen

Am Dienstagmorgen wurde der 38-Jährige dann im hessischen Butzbach aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hatten Zeugen ein unsicher fahrendes Auto gemeldet. Die Polizei stoppte die Fahrt des Mannes und stellte fest, dass der Mann deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Das Fluchtauto hatte er in der Nacht in Herbrechtingen-Bissingen (Kreis Heidenheim) gestohlen.

Bei dem Unfall war der 64-jährige Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs schwer verletzt worden. Eine nachfolgende 52-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß ebenfalls mit dem Auto des 64-Jährigen zusammen. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.