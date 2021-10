Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der A8

per Mail teilen

Bei dem Unfall auf der A8 bei Merklingen am Samstag sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 32-jährige Autofahrerin hatte nach Angaben der Polizei vom Sonntag zu spät bemerkt, dass sich der Verkehr vor ihr staute. Sie versuchte noch, nach links auszuweichen. Dabei streifte ihr Wagen jedoch insgesamt vier Fahrzeuge, die im Stau standen. Sie selbst und zwei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Viele Rettungskräfte und auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die fünf beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls war die A8 bei Merklingen in Fahrtrichtung Stuttgart am Samstagnachmittag zwei Stunden lang gesperrt.