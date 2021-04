Unterschneidheim:

Bei einem Unfall im Ostalbkreis sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nähe vom Unterschneidheimer Ortsteil Zöbingen ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der Unfallverursacher und seine 19-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Autos entstand Totalschaden.