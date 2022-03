Krebskranke Kinder aus der Ukraine an der Uniklinik

per Mail teilen

An der Uniklinik Ulm sind drei krebskranke Kinder mit ihren Familien aus der Ukraine eingetroffen. Das teilte die Klinik auf SWR-Anfrage mit. Die jungen Patienten können auf Grund der Kriegshandlungen in ihrer Heimat nicht mehr behandelt werden. Derzeit ist noch nicht klar, welche Behandlung sie bekommen und wie lange sie in Ulm bleiben werden.