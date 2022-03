Wer in der württembergische Landeskirche Bischof oder Bischöfin werden will, muss Brücken schlagen können. Denn in keinem anderen evangelischen Kirchenparlament liegen die Positionen so weit auseinander. Am Donnerstag wählt die Landessynode, wer Landesbischof Frank Otfried July nächsten Juli nachfolgt, wenn dieser in den Ruhestand geht.