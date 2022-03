Eine Frau, zwei Männer: Die Kandidierenden um das Amt des Landesbischofs

Am Donnerstag beginnt die Wahl für einen neuen Bischof oder eine Bischöfin der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Eine Kandidatin und zwei Kandidaten bewerben sich um das Amt.

Die Tübinger Theologin Viola Schrenk, Ulms Dekan Ernst-Wilhelm Gohl und Gottfried Heinzmann, den Chef des Diakoniewerks der "Zieglerschen", wollen der Evangelischen Landeskirche Württemberg in Zukunft vorstehen. Das "Kirchenparlament", die Landessynode, tritt am Donnerstag zur Wahl zusammen.

Viola Schrenk aus Oberkochen bewirbt sich um das Amt der Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg Ludmilla Parsyak

Viola Schrenk wäre die erste Frau in dem Amt

Viola Schrenk, geboren in Aalen, aufgewachsen in Oberkochen im Ostalbkreis, betreut heute Theologiestudentinnen und -studenten im traditionsreichen Evangelischen Stift in Tübingen. Kirchenstrukturen müssten leichter und flexibler werden, sagt die 51-Jährige dem SWR, Jung und Alt sollten sich auf Augenhöhe begegnen. Bei ihrer Arbeit könne sie in Konflikten gut vermitteln, eine unverzichtbare Fähigkeit im Bischofsamt. Dafür vorgeschlagen wurde die promovierte Theologin von der "offenen Kirche", der progressiven und stärksten Gruppierung im Kirchenparlament.

Kandidat bei der Wahl ums Bischofsamt: Gottfried Heinzmann dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Evangelische Landeskirche in Württemberg

Gottfried Heinzmann tritt für die "lebendige Gemeinde" an

Ein weiterer Kandidat ist Gottfried Heinzmann. Der 56-Jährige, geboren in Neuenstadt am Kocher im Kreis Heilbronn, tritt für den konservativen Gesprächskreis "Lebendige Gemeinde" an. Außerdem wird er von der kleinsten Synoden-Gruppierung "Kirche für Morgen" unterstützt. Gottfried Heinzmann ist Vorstandsvorsitzender der "Zieglerschen", einem diakonischen Unternehmen mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf, das unter anderem Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe unterhält. "Wir müssen in diesen Zeiten aufbrechen, als Kirche und als Gesellschaft", sagt Heinzmann. Er wolle Vertrauen und Zuversicht in die Welt tragen.

Einer der Bewerber: Ulm Dekan Ernst-Wilhelm Gohl (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Evangelische Landeskirche in Württemberg

Ulmer Dekan Gohl tritt als Mann der Mitte an

Als Dritter tritt Ernst-Wilhelm Gohl an. Seit 15 Jahren ist der gebürtige Stuttgarter Dekan in Ulm. Der 58-Jährige gehört in der Württembergischen Landessynode zum Arbeitskreis "Evangelium und Kirche". Er ist damit der Kandidat der Mitte, zwischen den eher konservativen Pietisten auf der einen und der liberalen offenen Kirche auf der anderen Seite. Gohl sucht das Verbindende beider Richtungen. Vorschläge sollten nicht ideologisch bewertet werden, sondern danach, was für die Kirche in der jeweiligen Situation die beste Lösung ist. Mit dieser sachorientierten Haltung will er Synodenmitglieder anderer Arbeitskreise für sich gewinnen.

Landessynode zur Bischofswahl: 91 Synodale sind stimmberechtigt

Zur Landessynode kommen 91 Stimmberechtigte zusammen. Jeder Kandidat hat Unterstützer, keiner aber so viele, dass er oder sie die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit problemlos erreichen könnte. Daher ist eine Entscheidung im ersten Wahlgang fast ausgeschlossen.

Der scheidende Landesbischof Frank Otfried July wurde vor 17 Jahren beim ersten Wahlgang ins höchste Amt der Landeskirche gewählt. Doch es waren auch schon 17 Wahlgänge nötig, um sich auf einen Kandidaten zu einigen. Zur Evangelischen Landeskirche gehören knapp zwei Millionen Gläubige.