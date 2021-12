Drei junge Männer haben am frühen Sonntagmorgen in Aalen einen Taxifahrer geschlagen und leicht verletzt. Laut Polizei wollten sie sich nach einer Party nach Hause bringen lassen – eigentlich mit einem günstigen Fifty-Fifty-Taxi des Ostalbkreises. Tatsächlich waren sie aber in ein reguläres Taxi eingestiegen und rasteten aus, als sie das bemerkten. Die jungen Männer gingen davon. Einer von ihnen, ein 27-Jähriger, vergaß allerdings seinen Geldbeutel im Taxi, so dass er ermittelt werden konnte.