Die Vorbereitungen für die ersten Impfungen gegen Corona laufen auf Hochtouren. Bei uns in Baden-Württemberg soll es bis zu neun zentrale Impfzentren geben, 50 Impfzentren in den Kreisen - und viele mobile Teams. Das Impfzentrum in Ulm ist das erste, das einsatzbereit sein soll. Aufgebaut wird es unter der Federführung von Prof. Dr. Bernd Kühlmuß, Gesundheitswissenschaflter beim Sozialministerium in Baden-Württemberg. Wir haben mit ihm in SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg gesprochen. mehr...