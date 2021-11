Drei Bürgermeisterwahlen am Sonntag

In drei Kommunen der Region wird am Sonntag der Bürgermeister gewählt. Bei allen drei Wahlen ist der jeweilige Amtsinhaber der einzige Kandidat. Im Ostalbkreis wird gleich zweimal gewählt: In Bopfingen tritt Gunter Bühler zum dritten Mal an. Bühler will in den nächsten acht Jahren neues Bauland ausweisen, dabei auch Lücken in der Kernstadt schließen. Auf der Agenda steht auch der Bau einer Mehrzweckhalle für Sport und Veranstaltungen. In Stödtlen stellt sich Ralf Leinberger sogar zum vierten Mal zur Wahl. Sein Anliegen ist vor allem der Ausbau der Infrastruktur, das Klärwerk in Gaxhardt und der Breitbandausbau in Stillau. Am südwestlichen Rand der Region, in Oberdischingen im Alb-Donau-Kreis, kandidiert Friedrich Nägele für eine zweite Amtszeit. Ihm geht es um die Sicherung der Gesundheitsversorgung: Betreutes Wohnen soll entstehen und die Arztpraxis erhalten bleiben.