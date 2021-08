Das Stuttgarter Verkehrsministerium hat drei Projekte in der Region mit dem Preis "Goldene Wildbiene" ausgezeichnet. Im Raum Ellwangen haben Auszubildende der Straßenmeisterei einen Kreisverkehr mit heimischen Kräutern aufgewertet, dazu Insektenhotels gebaut und Rückzugsmöglichkeiten für Eidechsen geschaffen. Auf den Grünflächen in einem Ulmer Baugebiet wachsen heimische Wildblumen und Gräser. In Laupheim im Kreis Biberach wurden auf einer 2.500 Quadratmeter großen Obstwiese alte regionale Sorten gepflanzt und heimische Wildblumen wie Acker-Witwenblume und Weiße Lichtnelke gesät, als Nahrungsquelle für Insekten. Die "Goldene Wildbiene" wurde an landesweit zehn Projekte verliehen.