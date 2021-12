Drei Bewerber zur Bürgermeisterwahl zugelassen

Bis zum Bewerbungsschluss am Montagabend haben sich für das Bürgermeisteramt in Jagstzell im Ostalbkreis drei Bewerber gemeldet. Alle drei seien zur Wahl zugelassen worden, so ein Sprecher der Gemeinde. Es bewerben sich Patrick Peukert aus Ellwangen und Monika Rettenmeier aus Jagstzell. Zudem tritt Vielfach-Bewerber Samuel Speitelsbach auch an. Der amtierende Bürgermeister Raimund Müller hatte im Februar angekündigt, nicht mehr zur Wahl im November anzutreten. Daraufhin hatte die Gemeinde Jagstzell im Internet und den Sozialen Medien Kandidaten und Kandidatinnen gesucht.