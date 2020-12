Im Prozess gegen drei mutmaßliche Drogenhändler aus dem Kreis Neu-Ulm ist noch kein Ende in Sicht. Nach Angaben eines Sprechers des Memminger Landgerichts wurden am Donnerstag weitere Verhandlungstermine für nächstes Jahr festgelegt. Die drei sind laut Gericht wegen gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln angeklagt. Verdeckte Ermittler hatten die drei Tatverdächtigen im März an einem Großmarkt in Ulm festgenommen. Bei Durchsuchungen waren unter anderem Drogen, mehrere tausend Euro Bargeld, Handys und Waffen gefunden worden.