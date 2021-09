Umfrage: Beschäftigte im Donautal wollen nicht aufs Auto verzichten

Eine Umfrage unter 3.600 Beschäftigten im Ulmer Industriegebiet Donautal hat ergeben, dass sich die Verkehrs- und Parkplatzsituation nicht ohne weiteres verbessern lässt. Ein Verzicht auf den eigenen Wagen kommt für viele nicht in Frage, teilte die Initiative Donautal Connect am Freitag mit. 80 Prozent der Umfrage-Teilnehmer fahren mit dem Auto zur Arbeit. Bus und Bahn seien unflexibel und vom eigenen Wohnort aus schwer zu erreichen, so die Hauptgründe. Bemängelt wurde oftmals das Fehlen von Parkplätzen mit Ladestationen für Elektroautos, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Jetzt soll eine Machbarkeitsstudie beleuchten, ob und wo Parkhäuser die Parkplatzsituation im Ulmer Donautal verbessern können. Mit Blick auf den Lkw-Verkehr stehen ausgewiesene Stellplätze oder auch eine eigene Rastanlage als Lösung im Raum. Im Ulmer Donautal arbeiten derzeit mehr als 10.000 Menschen in 250 Unternehmen.