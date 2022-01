Der Verein Donautal-Aktiv mit Sitz in Bächingen (Landkreis Dillingen) will mit der Internetplattform lokbest.de zusammenarbeiten, um regionale Produkte zu vertreiben. Wie der Verein am Freitag mitteilte, würden regionale und handwerklich hergestellte Produkte immer beliebter. Mit der Zusammenarbeit wolle man Angebot und Nachfrage näher zusammenbringen. Letztendlich gehe es um die Stärkung regionaler Identität, heißt es in einem Schreiben von Donautal-Aktiv.