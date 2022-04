Internationales Donaufest thematisiert Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg wird beim diesjährigen Internationalen Donaufest in Ulm und Neu-Ulm in verschiedenen Aspekten thematisiert. Das teilten die Organisatoren der Veranstaltung mit. Weithin sichtbares Zeichen werden rund 660 weiße Fahnen am Donauufer sein mit Friedensbotschaften und einem blau-gelben verbindenden Streifen. Dafür wird ein komplett neuer Fahnensatz gefertigt. Außerdem wird der Ukraine-Krieg Thema am Eröffnungswochenende Anfang Juli sein. An drei Abenden sollen zudem ukrainische Filme gezeigt werden beim Donau-Insel-Kino, das erstmals stattfindet. Die Ukraine ist das größte Donauland und seit Jahren beim Internationalen Donaufest in Ulm und Neu-Ulm vertreten.