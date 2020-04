Die Corona-Pandemie hat Folgen für geplante Großveranstaltungen in Ulm: Die Feiern zum 250. Geburtstag des "Schneiders von Ulm" werden verschoben, das Donaufest abgesagt, so Oberbürgermeister Gunter Czisch im SWR-Interview.

Eigentlich sollten im Mai die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Ulmer Flugpioniers Albrecht Berblinger beginnen. Doch daraus wird nichts. Die Stadt hat alle Veranstaltungen verschoben. Im Herbst wird jetzt der Flugwettbewerb entlang der Donau ausgetragen, das Berblinger-Musical feiert voraussichtlich im Januar 2021 Premiere.

Die Arbeiten sind schon ein Stück weiter als auf diesem Archivbild - an dieser Stelle entsteht der schwankende Berblinger Turm. SWR Maren Haring

Herr Czisch, soll das Programm trotzdem komplett stattfinden oder müssen Sie auch etwas absagen?

Bei den Berblinger-Feiern haben wir überlegt, wie können wir das Jubiläum zeitlich strecken. Im Mai können wir keine Veranstaltungen machen, das ist jetzt schon klar. Deshalb machen wir ab dem 24. Juni, das ist auch Berblingers 250. Geburtstag, zunächst mal die kleinen Geschichten, das heißt, Ausstellungen im Museum. Im Herbst werden wir dann eher die Festival-Atmosphäre haben, aber auch nur in Häppchen mit mehreren Terminen, so dass keine klassischen Großveranstaltungen stattfinden.

Wann kann der neue Berblinger-Turm an der Donau eingeweiht werden?

Wir gehen davon aus, dass am 24.Juni auch der Turm eingeweiht werden kann. Da sind wir schon in der Feinabstimmung. Der Turm wird in den nächsten Wochen fertig sein, und dann werden wir schauen, wann wir ihn aufmachen.

Nun ist das Virus im Juni nicht einfach weg. Gibt es für die Feierlichkeiten einen Plan C?

Gehen wir mal von Erleichterungen aus. Wir können die Stadt ja nicht über Monate stilllegen - das wäre auch nicht in unserem Interesse.

Vor zwei Jahren war am Donauufer noch viel los - in diesem Jahr ist das Internationale Donaufest abgesagt (Archivbild) SWR Petra Volz

Das Internationale Donaufest ist keine kleine Veranstaltung. Das Fest sollte am 3. Juli beginnen, so war der bisherige Plan?

Es wird nicht stattfinden, was uns sehr, sehr leid tut. Das nächste Donaufest wird erst in zwei Jahren sein. Es gibt keinen Ersatz. Ein Markt der Donaustädte und -regionen auf der Donauwiese ist denkbar, auch nicht Anfang Juli.

Wie sieht es mit dem anderen Großereignis aus, mit dem Schwörmontag in Ulm?

Da gibt es ja drei Teile: Die Schwörrede findet statt, und wenn ich alleine auf dem Schwörbalkon stehe. Das ist eine Tradition, die, finde ich, jetzt noch wichtiger ist, als in guten Zeiten. Da werden wir schauen, wie wir das machen.

Die Schwörrede wird es im Sommer auf jeden Fall geben, sagt Oberbürgermeister Gunter Czisch (Archivbild) SWR Angelika Endriss-Zorn

Was das klassische Treiben und Feiern in der Stadt betrifft, da bin ich eher skeptisch. Die Veranstalter der Konzerte auf dem Münsterplatz arbeiten daran, sie zu verlegen. Also auch am Schwörmontag wird es keine großen Menschenansammlungen geben. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.