Donaufest Ulm/Neu-Ulm in den Startlöchern

per Mail teilen

660 Fahnen in den Farben der Ukraine werden bald gehisst, damit das Internationale Donaufest in Ulm und Neu-Ulm wieder starten kann. Nach vier Jahren Pause ist die Vorfreude groß.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn die Eröffnung des Donaufestes ist am Freitag (1. Juli) auf einer Ulmer Schachtel mitten im Fluss geplant, wo die Trompeten der Jungen Bläserphilharmonie die Donaufanfare erklingen lassen werden. Vorausgesetzt das Wetter hält.

660 Fahnen für das 12. Internationale Donaufest in den Farben der Ukraine Donaubüro

Internationales Donaufest: Fahnen in den Ukraine-Farben

Die 660 Festfahnen wurden angesichts des Ukrainekrieges neu gestaltet, sie sollen ein Zeichen für den Frieden setzen und werden bereits am Donnerstag gehisst. Zum Auftakt des 12. Internationalen Donaufestes hält der Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, einen Vortrag über die Zeitenwende in Europa. Am Freitag um 19 Uhr im Edwin-Scharff-Haus.

Autor Heribert Prantl hält die Eröffnungsrede beim Internationalen Donaufest Horst Haas

Live-Sendungen und Gewinnspiele auf dem SWR-Medienboot

Der renommierte Autor und Journalist macht auch den Auftakt auf der Ulmer Schachtel, die während des Festes zum Medienboot des SWR Studios Ulm wird. Zur Eröffnungssendung am Freitag um 16 Uhr spielt die Wiener Tschuschenkapelle ein Weltmusik-Programm.

Am Medienboot des SWR gibt es zu den Live-Sendungen in SWR4 wieder Donaufestfahnen und Radios zu gewinnen SWR

Live-Programm auf dem Medienboot des SWR am Neu-Ulmer Ufer Freitag, 1. Juli: Eröffnungssendung von 16:00 bis 17:00 mit Gewinnspiel und Donau-Quiz Zeitenwende in Europa - mit Heribert Prantl, Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung Wiener Tschuschenkapelle spielt Balkan- und Weltmusik Live-Reportage von der Ulmer Schachtel mit der Donaufanfare Montag, 4. Juli: von 16:30 - 17:00 mit Gewinnspiel und Donau-Quiz Brisante Themen aus der Republik Moldau Volksmusiken mit den "Saitenspringern" aus Ulm/Laupheim Dienstag, 5. Juli: von 16:30 - 17:00 mit Gewinnspiel und Donau-Quiz Internationales Donaujugendcamp - mit Swantje Volkmann, Kulturreferentin des Donauschwäbischen Zentralmuseums Deutsche Popmusik mit Poesie: Maximilian Jäger Mittwoch, 6. Juli: von 16:30 - 17:00 mit Gewinnspiel und Donau-Quiz Ukrainische Filme und das Kino auf der Donauinsel - mit Sebastian Rihm, Leiter des Donaubüros Ulm Wiener Melange - Musik aus Österreich mit Yasmo Donnerstag, 7. Juli: von 16:30 - 17:00 mit Gewinnspiel und Donau-Quiz Kunst und Kunsthandwerk aus der Ukraine Musik vom Donau.Pop.Camp Freitag, 8. Juli: von 16:30 - 17:00 mit Gewinnspiel und Donau-Quiz Vom Ich zum Wir: Demokratie stärken entlang der Donau - mit Carmen Stadelhofer, ILEU e.V. Ulm Fetzige Blasmusik aus Ungarn: Four Bones

Jeden Werktag vom 4. bis 8. Juli begrüßen wir Gäste und Musikgruppen aus den Donauländern und senden live vom Neu-Ulmer Ufer: zwischen 16:30 und 17 Uhr in SWR4 aus dem Studio Ulm. Dabei können Sie auch begehrte Donaufestfahnen gewinnen oder bei unserem Donauquiz mitmachen. Das SWR-Fernsehen berichtet zur Eröffnung um 18 Uhr sowie um 19:30 Uhr über das Donaufest im Zeichen der Ukraine.

"Land ohne Eltern" - brisante Themen aus der Republik Moldau

Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr die Republik Moldau, eines der kleinsten und ärmsten Länder Europas in direkter Nachbarschaft zu Russland.

"Land ohne Eltern" - Fotoausstellung von Andrea Diefenbach über Kinder in der Republik Moldau Andrea Diefenbach

Die Fotografin Andrea Diefenbach hat die bedrückende Situation vieler elternloser Kinder mit der Kamera eingefangen. Denn viele moldauische Mütter pflegen bei uns alte Menschen, so wie die Väter oft im Straßenbau in Sibirien arbeiten. Die Fotoausstellung ist ab Sonntag, 3. Juli, im Ulmer Einsteinhaus zu sehen. Zudem gibt es engagierte Theaterstücke, eine Lesung und einen Kurzfilm aus der Republik Moldau.

10 Länder - 10 Tage - ein einzigartiges Donaufest in Ulm und Neu-Ulm

Außerdem steht selbstverständlich die Ukraine im Fokus, das Donaubüro hat als Organisator des Internationalen Donaufestes das Programm aktuell erweitert. Im neuen Inselkino laufen drei ukrainische Filme, etwa über den derzeit umkämpften Donbass. Außerdem gibt es jeden Abend Lesungen mit Texten von ukrainischen Autorinnen und Autoren.

Der bunte Markt der Donaustädte lädt zum Flanieren und Genießen ein SWR

Auch wenn das Donaufest in diesem Jahr angesichts des Ukrainekriegs politischer ist als in den Jahren zuvor: Die Begegnung mit Musik, Theater und Tanz, mit Kunsthandwerk, kulinarischen Köstlichkeiten und Weinen aus den Donauländern soll wie beim letzten Fest 2018 auch nicht zu kurz kommen. An zehn Festtagen werden wieder rund 300.000 Besucherinnen und Besucher aus nah und fern erwartet.