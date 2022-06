Sieben Dinge, die Sie auf dem Donaufest unbedingt tun sollten

Das 12. Internationale Donaufest bietet nach vier Jahren Pause wieder ein üppiges Programm mit Kultur, Kulinarik und Kuriositäten aus den Donauländern: sieben ausgewählte Tipps.

Tipp 1: Donaufest by night

Rund 40 Stände mit Leckereien und 60 mit Kunsthandwerk präsentieren das Beste aus dem Donauraum. Besondere Stimmung kommt auf dem Festgelände am Ufer in Ulm und Neu-Ulm bei Nacht auf, wenn sich die Lichter des Marktes im Fluss spiegeln.

Theater Irrwisch aus Österreich bietet Feuershow open air beim Internationalen Donaufest Donaubüro

Ein Feuerwerk wird bei der 12. Ausgabe des Internationalen Donaufestes angesichts des Ukrainekrieges nicht gezündet. Aber das Theater Irrwisch aus Österreich bietet eine Feuershow. "Loßt's es brennan" heißt es am Freitag, den 8. Juli, sowie am Samstag, den 9. Juli, jeweils um 22 Uhr am Neu-Ulmer Ufer.

Tipp 2: Walking Act auf dem Marktgelände

Akrobatin aus Österreich als Walking Act auf dem Marktgelände in Ulm Donaubüro

Die Aktrobatinnen und Akrobaten von "Zirkus Meer" aus Österreich bringen das Publikum am ersten Festwochenende zum Staunen. Mit dem Holzrad, einer Leonardo-Brücke und ihren akrobatischen Darbietungen voller Poesie. Unterwegs auf dem Marktgelände am Freitag (1.7.), Samstag (2.7.) und Sonntag (3.7).

Tipp 3: Folklore auf der Bühne im Weindorf Ulm

Folklore auf der Bühne im Ulmer Weindorf beim Donaufest Donaubüro

Bei einem Glas Roten aus Ungarn, Bulgarien oder Kroatien lässt sich im Weindorf am Ulmer Ufer lauschig plauschen. Auf der Bühne gastieren jeden Tag Bands und Folkloregruppen. Sogar der Ulmer OB Gunter Czisch spielt hier mit einer serbischen Jazz-Combo Schlagzeug: am Samstag (9.7) um 15 Uhr.

Tipp 4: Mit der Zille von einem Ufer zum anderen

Zillenfahrt beim Donaufest - ein Genuss auf dem Fluss Donaubüro

Wer sich nicht die Sohlen wundlaufen mag, kann traditionell mit der Ulmer Zille von einem Ufer zum anderen übersetzen. Außerdem verkehrt während des Internationalen Festes auch die Solarfähre. Speziell für Kinder gibt es an den Wochenenden auch Schachtelfahrten. Ahoi!

Tipp 5: Ungarisches Gulasch aus Hahnhoden

Kulinarische Spezialitäten aus Ungarn und den anderen neun Donauländern Donaubüro

Ein Gericht aus Ungarn ist auf dem Donaufest mittlerweile berühmt-berüchtigt: das Hahnhodengulasch. Wer's lieber fischig mag, kann sich gegrillte Doraden nach kroatischer Art einverleiben. Begehrt ist auch das fettgebackene Langosch mit ordentlich Knoblauch. Zum Nachtisch sollte man sich Baumstriezel nicht entgehen lassen.

Tipp 6: Balkanpop und Weltmusik

Hrdza - Slowakische Band spielt Folkmusik mit Pop auf der Bühne in Neu-Ulm Donaubüro

Balkan-Beats und Weltmusik, Folk und Pop, Jazz und Klassik - für alle ist was dabei. Von Wien über Budapest bis nach Bukarest geht die musikalische Reise. Die Sieben aus der Slowakei mit dem Namen HRDZA, zu deutsch Rost, spielen Folk auf der Bühne in Neu-Ulm - am Samstag (2.7) um 16 Uhr.

Tipp 7: Gäste, Musik und Gewinnspiele auf dem SWR-Medienboot

SWR Studio Ulm sendet während des Donaufestes live vom Medienboot mit Gästen und Musik SWR

Talks mit spannenden Gästen und Live-Musik gibt es jeden Werktag auf dem Medienboot des SWR-Studios Ulm. Wenn Sie am Neu-Ulmer Ufer live dabei sind, können Sie begehrte Donaufestfahnen gewinnen. Je eine historische von 2018 und eine aktuelle in den Farben der Ukraine. Oder Sie machen beim Donauquiz mit und gewinnen ein Digitalradio. Auftakt ist am Freitag, den 1. Juli, von 16 bis 17 Uhr. Von Montag, den 4. Juli bis Freitag 8. Juli senden wir live von 16:30 bis 17 Uhr. In SWR4 aus dem Studio Ulm.