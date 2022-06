Neue Rutschen: Das plant das Donaubad in Neu-Ulm

per Mail teilen

Das Donaubad bekommt vier neue Rutschen. Wie der Betreiber mitteilte, wird die Schwimmbad-Anlage für insgesamt 3,5 Millionen Euro saniert. Highlight ist eine Wettkampfrutsche.

Die vier neuen Rutschen sollen die bisherigen drei ersetzen, die mehr als 20 Jahre in Betrieb waren. Sie sind laut Mitteilung nicht mehr sanierungsfähig. Insgesamt habe sich auch die Technik und Bauart von Rutschen deutlich weiterentwickelt. Daher werde es künftig eine Wettkampfrutsche im Donaubad Neu-Ulm/Ulm geben.

Das ist die neue Wettkampfrutsche im Donaubad

Bei der 120 Meter langen Rutsche können drei Badegäste gleichzeitig rutschen. Dabei wird die Zeit gemessen und im Ziel die Platzierung angezeigt. Außerdem baut das Bad zwei Reifenrutschen und eine Turborutsche mit Lichteffekten.

So sollen die neuen Rutschen im Donaubad in Neu-Ulm aussehen. Donaubad Neu-Ulm/Ulm

Generell will der Betreiber so die Attraktivität des Bades steigern. Im November sollen die neuen Rutschen fertig sein. Bis dahin müssen die Badegäste auf Rutschen verzichten. Marketingleiter Martin Paul ist sich aber sicher: "Das Warten lohnt sich." In den kommenden Jahren sollen dann noch zwei weitere Rutschen gebaut werden.