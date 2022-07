Neu-Ulm: Wasserleiche aus der Donau soll obduziert werden

Am Neu-Ulmer Donauufer gegenüber der Ulmer Friedrichsau ist am Wochenende eine Wasserleiche entdeckt worden. Sie soll jetzt obduziert werden.

Thomas Heckmann

Der Tote konnte bislang nicht identifiziert werden. Auch die Todesursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Ebenfalls muss noch ermittelt werden, wo der Mann ins Wasser gelangte. Eine Fremdeinwirkung wird derzeit ausgeschlossen. Fest steht lediglich: Der Tote war zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die Ermittler untersuchen nun die Hintergründe und haben die Anhaltspunkte im Zusammenhang mit dem Toten mit den Vermisstenmeldungen abgeglichen - bislang ohne Ergebnis. Die Leiche soll am Mittwoch obduziert werden.

Es ist der zweite Tote, der am Wochenende aus der Donau gezogen wurde. Wie berichtet, war auch am Ulmer Donauufer am Wochenende ein 43-jähriger Mann ins Wasser gesprungen und gestorben. Er war laut Polizei in der Nacht zum Sonntag am Ulmer Donauufer ins Wasser gesprungen, um nach Neu-Ulm zu schwimmen. Sicherheitskräfte versuchten vergeblich, den anscheinend stark betrunkenen Mann daran zu hindern. Er sprang an einer Anlegestelle ins Wasser und ging auf Höhe der Herdbrücke unter. Die Polizei sucht nun Zeugen. In beiden Fällen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.