Der Donauwald-Wanderweg in den Landkreisen Günzburg und Dillingen hat bei der Wahl zu "Deutschlands schönstem Wanderweg" gepunktet. Er landete bei der Abstimmung prompt auf Platz zwei.

Den Wettbewerb hat die Zeitschrift „Wandermagazin‘“ veranstaltet. Die 59 Kilometer lange Strecke nahe der Donau musste sich nur dem erstplatzierten Panorama-Weg in Baden-Baden geschlagen geben. Mehr als 15.000 Stimmen wurden insgesamt gezählt. Bei den „Machern“ des Weges, dem Verein "Donautal-Aktiv" sei jetzt die Freude groß, so Angelika Tittl, Leiterin des Tourismus-Teams bei Donautal-aktiv.

Gut vermarktet - 90.000 Euro für Marketing

Eine Rolle bei dem Erfolg spielt sicher auch das gute Marketing. 90.000 Euro für zwei Jahre stehen zur Verfügung, so Angelika Tittl. Die Hälfte davon sei eine Förderung der EU. Das Geld steckt Donautal aktiv auch in Werbung in den sozialen Medien. Und kauft zum Beispiel Autor Manuel Andrack ein. Einigen ist er noch als Sidekick aus der Harald-Schmidt-Show bekannt, mittlerweile schreibt er Wander-Bücher und berichtet in kurzen Video-Clips auf Facebook von seinen Erlebnissen auf dem Donauwald-Weg.

Durch die gute Beschilderung wurde der Donauwaldweg vom deutschen Wanderinstitut als "Premiumwanderweg" ausgezeichnet BR, Tobias Chmura

Dabei ist der Donauwald als Wanderziel bislang gar nicht nicht sehr bekannt. Seit 2019 gibt es bei Günzburg den Donauwald-Wanderweg. Er wurde bereits auch als "Premiumwanderweg" ausgezeichnet.

Fünf Etappen führen zum Ziel

In Fünf Tagesetappen ist der Donauwald-Wanderweg aufgeteilt. Insgesamt können Wanderer zwischen Günzburg und Schwenningen 59 Kilometer zurücklegen.

Der Donauwald-Wanderweg führt nicht nur durch den Wald. Es geht zwischen kleinen Seen entlang, begleitet vom Konzert der Frösche. In abgestorbenen Bäumen gibt es viele Spechthöhlen. Auch Fledermäuse finden dort ihr Nest.

Da geht´s lang - gut beschildert

Ein Premiumwanderweg ist der Donauwald-Wanderweg wegen der guten Beschilderung, der Anbindung an die Bahn am Etappenziel und wegen der naturnahen Wege abseits der großen Straßen. Und weil es laut Interseite "Deutschlands flachster Premiumwanderweg" ist, sind die Wanderungen recht gemütlich.