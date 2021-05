per Mail teilen

Die Veranstaltung "Donautal Radelspaß" mit dem Ziel Wertingen im Kreis Dillingen wird erneut um ein Jahr verschoben. Es herrsche weiterhin Unsicherheit bei der Planung großer Veranstaltungen, so der Verein Donautal-Aktiv. Man arbeite an einem Ersatzprogramm für diesen Sommer und wolle das Treffen der Radbegeisterten in Wertingen nun im September 2022 veranstalten.