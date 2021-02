Erneute Regenfälle und Tauwetter haben die Wasserstände in der Region teilweise wieder ansteigen lassen. So ist etwa die Donau in Ulmer Stadtgebiet streckenweise wieder über die Ufer getreten. Am Donaupegel Berg bei Ehingen könnte wieder ein zwei bis fünf-jährliches Hochwasser erreicht werden, meldet die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg. Am frühen Montagmorgen wurde in dem Teilort Berg mit 2,62 Metern ein solcher Pegel erreicht. Danach fielen die Wasserstände zwischenzeitlich.