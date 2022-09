Müllsammelaktion: So funktioniert das DonauCleanUp

Am Wochenende wollen Freiwillige die Donau von Müll befreien. Aktionen wie diese gibt es immer wieder, doch "DonauCleanUp" ist etwas besonderes, sagen jedenfalls die Organisatoren.

Die Donau, egal ob in Ehingen, Ulm oder Neu-Ulm, ist zwar deutlich sauberer als noch vor ein paar Jahrzehnten, aber der trockene Sommer hat einiges auftauchen lassen, was darin versteckt war. Das soll im Rahmen von "DonauCleanUp" weggeräumt werden. Mario Kümmel ist einer der Organisatoren dieser ersten internationalen Putzaktion an der Donau am 10. September.

SWR Aktuell: Putzaktionen der Donau gibt es in Ulm jedes Jahr - was ist besonders an der, die Sie jetzt mitorganisieren?

Mario Kümmel: Das Besondere an dieser Putzaktion ist, dass es sich um eine koordinierte Aktion an vielen verschiedenen Flüssen vor allem in Deutschland, aber auch in Europa, handelt. Und auf die Donau bezogen: Es gibt an dem Tag an ganz vielen verschiedenen Orten an der Donau "CleanUps". Die Donau ist ja der internationalste Fluss der Welt.

SWR Aktuell: Wo wird überall aufgeräumt und geputzt?

Kümmel: Sie können im Internet die einzelnen Orte sehen: Regensburg, Ulm, Wien und Bratislava, Budapest, Novi Sad, Belgrad und auch im Donaudelta.

SWR Aktuell: Macht das derzeitige Niedrigwasser in der Donau das Aufräumen eigentlich einfacher oder schwerer?

Kümmel: Das Niedrigwasser bietet die Möglichkeit, im Uferbereich viel Müll zu finden, der weggespült werden würde, wenn das Wasser wieder steigt. Der würde im Fluss zum Mikroplastik werden und vor allem im Schwarzen Meer landen.

SWR Aktuell: Sie sagen: 'Vier Tonnen Plastik werden täglich ins Schwarze Meer geschwemmt'. Ich kann mir aber schlecht vorstellen, dass diese vier Tonnen aus Deutschland stammen.

Kümmel: Das ist richtig. Aber es kommt sicherlich auch ein Teil aus Deutschland. Wir dürfen gerade beim Mikroplastik nicht vergessen, dass ein Großteil durch Reifen- und Asphaltabrieb entsteht. Und da sind wir in Deutschland mit dem Autofahren ja nicht ganz schlecht dabei.

SWR Aktuell: Die ganze Donau soll am Wochenende geputzt werden. Wie viele Gruppen machen in Ulm, im Alb-Donau-Kreis oder auch im Kreis Neu-Ulm mit?

Kümmel: In Ulm haben wir zwei Gruppen. Insgesamt sind wir bei 25 Gruppen entlang der ganzen Donau. Das ist natürlich noch ausbaufähig. Aber es ist das erste Jahr an der Donau, und wir werden gerade erst bekannt.

SWR Aktuell: Wer macht mit und wie kann ich selbst noch mitmachen?

Kümmel: Es machen vor allem selbst organisierte Gruppen mit. Das ist der Gedanke. Mitmachen kann man ganz einfach, indem man auf unserer Webseite schaut, wann und wo treffen sich Leute? Man kann Kontakt aufnehmen und sich einfach anschließen. Man kann aber auch kurz entschlossen mit einer Gruppe ein eigenes CleanUp organisieren, auf die Webseite stellen und gucken, ob andere dazukommen.