per Mail teilen

Die Polizei hat einen 18-Jährigen ermittelt, der für einen Einbruch in Heidenheim-Mergelstetten verantwortlich sein soll. Laut Mitteilung wurde der junge Mann aus dem Raum Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) durch einen DNA Treffer überführt. Er soll vor zwei Jahren in eine Gartenhütte in Mergelstetten eingebrochen sein und dort eine größere Menge Alkohol konsumiert haben.