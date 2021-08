Polizei und Staatsanwaltschaft führen in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) eine so genannte DNA-Reihenuntersuchung durch. An verschiedenen Tatorten wurde ein- und dieselbe DNA gefunden.

Die Behörden versuchen so, einem Einbrecher und Vergewaltiger auf die Spur zu kommen. Die Ermittler haben identische DNA von zwei verschiedenen Tatorten. Eine stammt aus einem Wohnhaus im Teilort Gerhausen. Dort gab es vergangenen Herbst zwei versuchte Einbrüche. Die zweite Spur stammt aus einem Wohnhaus in Blaubeuren. Dort soll sich der Mann bei einem Einbruch an einer schlafenden Frau vergangen haben. Als sie aufwachte, floh er. Auch diese Tat fand im Herbst statt. Täter ist vermutlich ortsansässig Die Polizei geht davon aus, dass der Täter in Blaubeuren oder den Teilorten Gerhausen oder Weiler gewohnt hat oder immer noch wohnt und zur Tatzeit zwischen 41 und 52 Jahre alt war. Das treffe auf rund 700 Männer zu. Die Polizei bittet diese Personen in gut zwei Wochen zu einer freiwilligen Speichelprobe in die Blaubeurer Stadthalle.