Neues Wasserrettungszentrum am Neu-Ulmer Donauufer

Der 4,5 Millionen Euro teure Neubau der Deutschen Lebens- und Rettungsgesellschaft (DLRG) Ulm am Donauufer ist fertig. Im Mai soll das neue Wasserrettungszentrum einsatzbereit sein.

Am Montagvormittag übergab die Stadt Ulm die Schlüssel an die ehrenamtlichen Rettungskräfte. Noch sieht es in dem Neubau etwas rustikal aus. Die Wände sind frisch verputzt, Kabel hängen aus der Decke und das Inventar fehlt. In den kommenden Monaten steht nach Angaben des DLRG-Vorsitzenden Markus Häußler unter anderem die Funk- und Technikausstattung auf der Agenda.

Der Neubau steht, das Inventar fehlt jedoch noch. SWR Sarah Umla

Am 14. Mai kommenden Jahres soll das neue Lehr- und Wasserrettungszentrum einsatzbereit sein. Rund 4,5 Millionen Euro hat der Neubau die Stadt Ulm gekostet. Eigentlich hätte das Land die Finanzierung übernehmen müssen, so Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU): "Wir hätten jetzt zehn Jahre warten müssen, bis der Zuschuss gekommen wäre." Die lange Wartezeit sei unmöglich gewesen, da der alte Bau dringend ersetzt werden müsse.

Der alte Bau ist marode und nicht mehr sanierungsfähig. Laut Czisch wird der Komplex daher abgerissen und schafft dann Platz für den Neubau der Adenauerbrücke. Mit dem neuen Wasserrettungszentrum auf der Neu-Ulmer Seite sei für die Rettungskräfte eine "ordentliche Infrastruktur" geschaffen worden.

Die Ausstattung im Gebäude fehlt noch. SWR Sarah Umla

In dem Wasserrettungszentrum gibt es nach Angaben der DLRG mehr Platz - vor allem um Boote und Geräte zu lagern. Bislang seien einige Einsatzfahrzeuge im Industriegebiet Donautal gelagert worden. Das gehöre ab Mitte Mai 2022 dann der Vergangenheit an. Der Neubau sei ein Schritt, der Leben retten könne, so Häußler.