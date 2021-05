Nach einem Artikel des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" zum Thema "Antisemitismus" hat die Ditib-Gemeinde in Aalen einen in die Kritik geratenen Facebook-Eintrag gelöscht.

Nach "Spiegel"-Artikel zu "Antisemitismus": Ditib-Gemeinde löscht umstrittenen Facebook-Eintrag. dpa Bildfunk Stefan Puchner

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte in einem Artikel mit der Überschrift: "Antisemitismus in Deutschland - was können wir dagegen tun?" den Facebook-Eintrag der Aalener Ditib-Gemeinde als Beispiel für wachsenden Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland angeführt. Darüber berichtete zuletzt unter anderem die "Schwäbische Post" aus Aalen. Demnach übersetzt das Nachrichtenmagazin einen Teil des Facebook-Beitrags der Aalener Ditib-Gemeinde vom 11. Mai aus dem Türkischen mit den Worten "Befreie Jerusalem von der Belagerung der Tyrannen, mein Allah".

Ditib-Gemeinde: Übersetzungsfehler des "Spiegel"

Bahattin Ilhan, Vorstandsmitglied und Sprecher der Aalener Ditib-Gemeinde, spricht dem Zeitungsbericht zufolge von einem Übersetzungsfehler des Zitats im "Spiegel": "Zalim" bedeute nicht "Tyrannen", sondern "grausam" oder "gewaltvoll". Nicht von den "Tyrannen", sondern von den "gewaltsamen Akten" müsse Jerusalem also befreit werden. Man habe damit den Polizeieinsatz am 8. Mai auf dem Tempelberg kritisieren wollen.

Aalener Ditib-Gemeinde: Frieden für den Nahen Osten

"Wir wollen keine Belagerung der Stadt Jerusalem", wird Ilhan in der "Schwäbischen Post" zitiert. Die heiligen Stätten sollten für Juden, Muslime und Christen zugänglich sein. Die Aalener Ditib-Gemeinde wünsche sich Frieden im Nahen Osten und auf der ganzen Welt.

"Missverständnisse" wegen Facebook-Eintrag zu Nahost-Konflikt

Weiteren Angaben zufolge handelt es sich bei dem umstrittenen Facebook-Eintrag um einen Post der Ditib-Gemeinde Bopfingen, den die Ditib-Gemeinde Aalen geteilt hat. Da der Beitrag auf Facebook aber für Missverständnisse gesorgt habe, habe man ihn inzwischen gelöscht, so Bahattin Ilhan.