Der Einsatz der Bundeswehr in Flüchtlingseinrichtungen wie in Ellwangen (Ostalbkreis) und Giengen (Kreis Heidenheim) sorgt für politische Diskussion. Grüne und FDP wollen Aufklärung.

Das CDU-geführte Innenministerium des Landes Baden-Württemberg hatte wegen der Corona-Pandemie Soldaten unter anderem für die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen angefordert. Sie halfen dort in den vergangenen Wochen beispielsweise bei der Essensausgabe und beim medizinischen Dienst.

dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa

FDP will Innenminister befragen

Insgesamt waren Soldaten seit Mitte April in drei baden-württembergischen Flüchtlingsunterkünften im Einsatz, neben Ellwangen auch in Giengen und in Althütte (Rems-Murr-Kreis). Die Landtagsfraktion der Grünen moniert nun, sie sei nicht umfassend eingebunden gewesen. Die FDP will nach Agenturangaben Innenminister Thomas Strobl (CDU) umfassend befragen.

dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Kritik an harschem Ton

Flüchtlingsaktivisten kritisieren außerdem den teils harschen Ton der Soldaten in Ellwangen, die sich ansonsten aber korrekt gegenüber den LEA-Bewohnern verhalten hätten. Allerdings habe die Anwesenheit der Bundeswehr bei manchen Bewohnern Angst ausgelöst.