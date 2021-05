Die Stadt Illertissen will wegen der hohen Sanierungskosten das "Kolleg der Schulbrüder" mit einem Erbbaurechtsvertrag an das Schulwerk der Diözese Augsburg übertragen. Laut einem Sprecher des Landratsamtes Neu-Ulm müssen nun Diözese, Stadtrat und Kreistag darüber entscheiden. Die Stadt hatte das Gebäude 2012 von den Schulbrüdern geschenkt bekommen, als diese in den Ruhestand gingen. Die Sanierung soll in vier Jahren starten und 43,3 Millionen Euro kosten. Der Kreis will 13 Millionen Euro beisteuern. Ein Neubau ist damit vom Tisch.