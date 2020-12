Der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund DING kritisiert die Informationspolitik der Deutschen Bahn in scharfer Form. Hintergrund sind zeitweilige Streckensperrungen im Kreis Neu-Ulm. Auslöser des Streits sind die Einschränkungen auf der Illertalbahn und der Strecke nach Weißenhorn. Die für die Stellwerke zuständige Bahntochter DB-Netz Südwest mit Sitz in Karlsruhe hatte kurzfristig entschieden, wegen Personalmangels ab dem 11. Dezember die beiden Strecken nur noch zwischen 6 und 17 Uhr zu versorgen. In der übrigen Zeit wurde ein Busersatzverkehr eingesetzt. Die DB Netz Südwest habe den Donau-Iller-Nahverkehrsverbund jedoch erst viele Tage später darüber informiert. Die Entscheidung führte dazu, dass an den Bahnhöfen keine Informationen aushingen und der Ersatzverkehr nicht gut funktionierte. Kommentar des DING-Chefs, Thomas Mügge: "Was die Zuverlässigkeit des Bahnangebots betrifft, so sind wir im Illertal derzeit an einem Tiefpunkt angelangt."