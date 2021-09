Nahverkehrsverbund DING: Bus- und Bahnfahren wird teurer

Fahrgäste des Nahverkehrsverbundes DING müssen ab dem kommenden Jahr für einige Bus- und Straßenbahntickets mehr bezahlen. Die Fahrpreise steigen nach Angaben des Verbundes im Schnitt um 1,9 Prozent. Einzelfahrten in Ulm und Neu-Ulm kosten für Barzahler zehn Cent mehr, die Monatskarte wird einen Euro teurer. Wer in Biberach oder Riedlingen unterwegs ist, muss dagegen nicht tiefer in die Tasche greifen. Die Preiserhöhungen liegen unterhalb der aktuellen Inflationsrate, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Der geringe Preisaufschlag sei nur wegen der Rettungsschirme von Bund und Ländern während der Corona-Hochphase möglich. Die Erlöse beim DING seien im vergangenen Jahr um rund 15 Prozent zurückgegangen. Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus nutzen noch immer weniger Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel als vor der Pandemie.