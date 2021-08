Die Franziskanerinnen aus Dillingen legen ihre drei deutschen Ordens-Provinzen zusammen. Der Schritt wurde bei einer Tagung beschlossen, wie der Orden am Montag mitteilte. Die bisher selbstständigen Niederlassungen des Ordens in Bamberg, im Kloster Maria Medingen im Landkreis Dillingen und in Dillingen selbst sollen ab nächstem Jahr die "Deutsche Provinz" der Dillinger Franziskanerinnen bilden. Hauptsitz ist Dillingen. Zur Provinzoberin wurde Schwester Martina Schmidt gewählt, die bisherige Oberin im fränkischen Bamberg. Die Vereinigung der zur Zeit 360 Schwestern sei schon lange vorbereitet worden, hieß es. Die Verwaltung soll dadurch effizienter werden. Die Dillinger Franziskanerinnen wurden nach eigenen Angaben 1241 gegründet. Außer in Deutschland engagiert sich die Gemeinschaft auch in Brasilien, Indien, Spanien und den USA.