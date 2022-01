Dillingens Landrat Leo Schrell tritt nicht mehr an

Der 64-jährige Dillinger Landrat Leo Schrell tritt nicht mehr zur Landratswahl an. Das teilte der Landkreis mit. Schrell will sich künftig anderen Aufgaben widmen.

Seit 18 Jahren an der Spitze des Landkreises Dillingen. Landrat Leo Schrell will künftig "weniger Dienst- und mehr Städtereisen" machen Pressestelle Landratsamt Dillingen

Zur Wahl des Landrats im Kreis Dillingen tritt Amtsinhaber Leo Schrell nicht mehr an. Dies teilte das Dillinger Landratsamt am Freitag mit. Schrell sei der Meinung, dass es nach insgesamt 38 Jahren in der Kommunalpolitik, davon 14 Jahre als Bürgermeister von Buttenwiesen und 18 Jahren als Landrat, genug sei.

"Künftig möchte ich über meine Zeit weitestgehend frei verfügen können, weniger Akten und mehr Bücher lesen, weniger Dienst- und mehr Städtereisen machen".

Er habe sein Amt aber trotz der vielen Aufgaben selten als belastend, sondern vielmehr als bereichernd empfunden. Jetzt könne er mit einem guten Gefühl und gesund und fit seinen Abschied selbst bestimmen und sich anderen Herausforderungen stellen.

Landrat Schrell hört auf - seine Nachfolge wird am 15. Mai bestimmt

Der Termin für die Landratswahl ist am 15. Mai. Der 64-jährige Schrell gehört den Freien Wählern an und ist seit 18 Jahren an der Spitze des Landkreises. In Bayern wird der Landrat - im Gegensatz zu Baden-Württemberg - von der Bevölkerung direkt gewählt.