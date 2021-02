per Mail teilen

In Dillingen steht eine Unterkunft für ausländische Arbeitnehmer unter Quarantäne. Nach Mitteilung des Landratsamtes wurde bei 15 Menschen in der Einrichtung das Corona-Virus nachgewiesen. 28 Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt. Da es sich um die britische Variante des Virus handelt, wurden besonders strenge Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, so die Behörde. Die Sammelunterkunft wird unter anderem von einem Sicherheitsdienst bewacht.