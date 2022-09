Notfahrplan im Kreis Dillingen - Schulbusse sollen fahren

per Mail teilen

Im Landkreis Dillingen fallen momentan viele Busse aus. Der Grund: Bei der Firma Schwabenbus sind viele Fahrer krank. Zumindest Schulbusse sollen regelmäßig fahren.

Im Kreis Dillingen gilt ab kommender Woche ein Notfahrplan für den Bereich der Firma Schwabenbus. Hintergrund ist laut Landratsamt die massive Personalnot bei dem Anbieter. Seit Schulbeginn komme es auf den Linien der Firma immer wieder zu Fahrtausfällen und sehr vollen Bussen. Der Hintergrund: Ein genereller Personalmangel hat sich durch eine Krankheitswelle noch verschärft.

Fahrplan für Schulbusse kaum betroffen

Laut einem Sprecher des Landratsamtes in Dillingen gilt ab kommender Woche Dienstag ein Notfahrplan, der vor allem den Schülerverkehr in der Früh und am Mittag sicherstellen soll. Zu den übrigen Tageszeiten werde der Fahrplan der Firma Schwabenbus dagegen ausgedünnt. Auch nachmittags entfallen Fahrten, das könne auch einzelne Schüler treffen, die dann warten müssen. Die Heimfahrt sei aber gesichert. Donnerstag und Freitag könne es noch zu Fahrtausfällen kommen.