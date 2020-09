In Ellwangen ist am Freitagnachmittag das Digitale Bildungszentrum eröffnet worden. An dem Zentrum sollen sich Lehrerinnen und Lehrer in digitalen Unterrichtsmethoden fortbilden können. Das Angebot kommt von privater Seite, vom Anbieter für Schulmaterialien und -ausstattungen Betzold aus Ellwangen. Kultusministerin Susanne Eisenmann lobte bei der Eröffnung die Initiative des Unternehmens. "Dies hilft uns wirklich sehr." Auch Baden-Württemberg habe einen Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung.