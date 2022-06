Apotheken in Ulm geben digitalen Corona-Impfnachweis aus

Apotheken in Ulm haben am Montag damit begonnen, den digitalen Corona-Impfnachweis auszugeben. Vollständig Geimpfte können so per App ihre Impfung belegen. Zum Start gab es eine große Nachfrage.

In und vor der einen oder anderen Apotheke in Ulm gab es am Montagvormittag lange Schlangen. Die Hirschapotheke in Ulm beispielsweise, aber auch die Ried-Apotheke geben den digitalen Corona-Impfnachweis aus. Noch sind aber nicht alle Apotheken soweit. Ein Sprecher des Landesapothekerverbandes schätzt, das etwa jede dritte bis jede zweite Apotheke den Service anbieten kann. Video herunterladen (1,4 MB | MP4) Möglich ist der digitale Impfnachweis für diejenigen, deren zweite Impfung zwei Wochen oder länger zurückliegt. Neben dem gelben Impfbüchlein muss auch der Personalausweis vorgelegt werden, um zu belegen, dass es der eigene Impfpass ist. Eine spezielle Software des Robert Koch Instituts wird dann mit den Daten des Kunden gefüttert. Es wird ein so genannter QR-Code erstellt, ausgedruckt und dem Geimpften mitgegeben. QR-Code mit der App einlesen, für den digitalen Impfnachweis Die Corona-Warnapp und die APP CovPass des Robert Koch Instituts können den QR-Code verarbeiten. Damit ist dann die Covid-Impfung im Handy gespeichert und kann jederzeit und überall vorgezeigt werden.