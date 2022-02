Digitaloffensive der Justiz im Süden

Bayern und Baden-Württemberg arbeiten bei der Digitalisierung der Justiz zusammen. Bei einer Fachtagung im Landgericht Ulm wurden am Mittwoch Initiativen und Ideen vorgestellt. Mit dabei waren auch die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) und Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Laut Minister Eisenreich können inzwischen alle 99 bayerischen Gerichte virtuell verhandeln. Videoverhandlungen gehörten zum Justizalltag. Tausende Justizbeschäftigte arbeiten zudem mit elektronischen Gerichtsakten. Aktuell wird in Bayern bei den Landgerichten die E-Akte im Zivilverfahren eingeführt. Auch in Baden-Württemberg finden Arbeitsschritte an vielen Gerichten digital statt. So wird auch am Landgericht Ulm die elektronische Akte bereits eingesetzt. Wie Justizministerin Gentges bei dem Treffen in Ulm erklärte, werde dadurch sicheres und ortsungebundenes Arbeiten möglich, das habe bereits während der Pandemie Vorteile gebracht.